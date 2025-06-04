Трамп повысил пошлины на импорт в США стали и алюминия с 25% до 50%

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, согласно которому пошлины на импортируемые в Соединенные Штаты сталь и алюминий увеличиваются в два раза — с 25 до 50%. Об этом сообщили в Белом доме. Новые тарифы вступят в силу с 4 июня по Вашингтону (с 7:00 мск).

«Я пришел к выводу, что необходимо увеличить пошлины на сталь и алюминий <...>. Это позволит отрегулировать их импорт таким образом, чтобы он не угрожал нашей национальной безопасности»,— говорится в тексте распоряжения.

По информации американских СМИ, повышение тарифов коснется всех стран, кроме Великобритании. В мае США и Великобритания заключили сделку по пошлинам, в рамках которой в том числе заявлялось о создании «Зоны торговли алюминием и сталью, а также безопасной цепочки поставок фармацевтической продукции».

Ранее администрация Дональда Трампа ввела 25-процетные пошлины на импорт стали, алюминия и автомобилей.