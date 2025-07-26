Анапа лидирует среди курортов Кубани по доступности размещения в отелях

Среди ключевых курортов Краснодарского края по стоимости размещения в отелях верхнего и среднего сегментов, по данным систем бронирования лидирует Анапа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на партнера департамента гостиничного бизнеса и туризма CMWP Марину Мережко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саркис Айвазян Фото: Саркис Айвазян

Как отмечает госпожа Мережко, средняя стоимость номера в этом сезоне в Анапе составляет порядка 16,5 тыс. руб. в сутки (годом ранее 14,9 тыс. руб.).

В Геленджике бронирование номера в среднем стоит 15 тыс. руб. в сутки, что на 35% больше, чем годом ранее. Эксперт объясняет эту динамику открытием аэропорта и поднятием цен отельерами, ожидавшими притока гостей из Анапы.

Как отмечает Марина Мережко, в Туапсе и Новороссийске номера подорожали до 15% год к году, их можно забронировать за 5-6 тыс. руб. в сутки.

В Сочи номера сейчас бронируются по 12-13 тыс. руб. При этом средняя стоимость бронирования в горном кластере на лето почти в два раза превышает такой же показатель 2024 года, а морской кластер вырос в среднем на 10%, приводит данные эксперт.

Андрей Николаев