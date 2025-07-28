Кубанский бизнес нарастил закупки оборудования для альтернативного энергоснабжения

С начала 2025 года спрос предприятий Южного федерального округа на оборудование для возобновляемых источников энергии увеличился на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным электронной торговой площадки «ТендерПро», наибольшую активность проявляют компании Краснодарского края — на них приходится 61,2% от общего объема закупок в округе. Следом идут Ростовская область (23,9%) и Волгоградская (6,6%), пишут «Ведомости Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Наибольший интерес у бизнеса вызывают солнечные электростанции — они фигурируют в 73,8% объявленных тендеров. Еще 10,4% закупок касаются оборудования для ветрогенерации. Как пояснила коммерческий директор «ТендерПро» Елена Астафьева, рост тарифов на энергоснабжение побуждает компании снижать зависимость от централизованных сетей и инвестировать в альтернативные и резервные источники энергии. Основными заказчиками остаются владельцы коммерческой недвижимости (52,1%), аграрные предприятия (22,5%) и производственные компании (13,6%).

На фоне этого снижается интерес к традиционным автономным источникам питания. За год количество тендеров на поставку оборудования для бесперебойного энергоснабжения сократилось на 24%. Больше всего снизились закупки бензиновых генераторов (–40,8%), дизельных (–22,5%) и газовых (–8,6%). Год назад, напротив, на фоне нестабильной ситуации с электроснабжением объем закупок таких устройств вырос на 34%. Тогда лидерами по объему инвестиций в резервные источники энергии также стали компании из Краснодарского края (44%) и Ростовской области (26,5%), основную долю закупок составляли бензогенераторы.

Вячеслав Рыжков