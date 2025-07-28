В Батайске двое несовершеннолетних пострадали в ДТП

13-летние водитель и пассажир питбайка пострадали в ДТП в Батайске. Несовершеннолетних госпитализировали с различными травмами. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области

Вечером 27 июля по ул. Грузинской водитель питбайка, двигаясь по второстепенной дороге ул. Балашова на нерегулируемом перекрёстке не уступил дорогу автомобилю BMW, который двигался по главной дороге ул. Грузинской и врезался в него.

Полиция устанавливает все обстоятельство происшествия.

Наталья Белоштейн