Китайские автомобили заняли 11,5% вторичного рынка ЮФО

Доля китайских автомобилей с пробегом у дилеров в Южном федеральном округе за год почти удвоилась. Об этом сообщили в исследовании «Авто.ру Бизнес», посвященном продажам за первое полугодие 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Китайские машины заняли 11,5% рынка против 7% в аналогичный период прошлого года. Европейские, корейские и японские марки сохранили доминирование, хотя их доля снизилась до 69,9% (–3,6 п. п.). Российские автомобили укрепили позиции — с 12,5 до 12,9%.

Средняя цена подержанных китайских авто в ЮФО остается стабильной — 2,03 млн руб. Российские машины стоят около 896 тыс. руб., европейские, корейские и японские — 2,3 млн руб. Средний пробег вырос на 0,4% и достиг 120,2 тыс. км, а возраст — 8,3 года.

Анна Гречко