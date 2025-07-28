На Кубани фиксируют спад спроса на рынке ИЖС

На рынке индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в Краснодарском крае зафиксировано заметное снижение потребительской активности. Регион, ранее входивший в число лидеров по объемам ипотечного кредитования в данном сегменте, наравне с Подмосковьем и Башкирией, демонстрирует замедление темпов сделок, пишут «Известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Согласно оценкам участников рынка, стоимость готовых домов по стране за год снизилась в среднем на 10–15%. Причиной стало падение спроса в первом полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда на фоне действия программы льготной ипотеки спрос оставался на высоком уровне. Сейчас, по данным экспертов, около половины ипотечных сделок совершается не на этапе строительства, а при покупке уже возведенных объектов.

Переизбыток предложения наблюдается в сегментах «эконом» и «комфорт», где девелоперы, сталкиваясь с низкой покупательской активностью, вынуждены корректировать ценовую политику, а в ряде случаев — приостанавливать реализацию проектов. По словам управляющего партнера Trophy Assets Натальи Кругловой, в ряде поселков экономкласса объем сделок сократился в два-три раза.

При этом противоположная динамика наблюдается в премиальном сегменте: коттеджи в этой категории подорожали до 25%, земельные участки — на 11%. На фоне падения интереса к доступному жилью фиксируется рост спроса на недвижимость высокого ценового диапазона.

Дополнительно, по информации аналитиков, снизилась себестоимость строительства — на 10–15%, чему способствовало замедление роста заработных плат в строительной отрасли и снижение цен на часть строительных материалов.

Вячеслав Рыжков