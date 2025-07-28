На Кубани за сутки ликвидировали 53 пожара

За прошедшие сутки на территории Краснодарского края спасательные подразделения ликвидировали 53 возгорания, а также устранили последствия 21 дорожно-транспортного происшествия. Такие данные опубликовало региональное управление МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На водных объектах зафиксировано два происшествия. В рамках надзора за соблюдением противопожарного режима составлен один административный протокол по факту ландшафтных пожаров и нарушений при обращении с открытым огнем.

На фоне устойчивой жары и отсутствия осадков сохраняется высокая степень пожароопасности: в 25 муниципалитетах установлен 4-й класс, еще в 16 действует наиболее критичный — 5-й. Особый противопожарный режим продолжает действовать на всей территории региона.

В ведомстве также сообщили, что на текущий момент под контролем остаются 43 туристские группы. В регионе актуальны четыре экстренных предупреждения, включая сообщения о высокой и чрезвычайной пожароопасности, а также предстоящей аномальной жаре.

Вячеслав Рыжков