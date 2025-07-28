Ле Пен назвала торговую сделку ЕС и США «тройным фиаско»

Торговое соглашение Евросоюза (ЕС) с США — это «политическое, экономическое и моральное фиаско», заявила лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. По ее мнению, суверенитет в торговых вопросах «сводится на нет под тяжестью брюссельской бюрократии».

В политическом смысле соглашение можно считать неудачным, потому что Великобритания получила лучшие условия, чем ЕС, пояснила госпожа Ле Пен. С точки зрения экономики, сделка невыгодна, потому что Франция никогда бы не приняла ее экономические положения, если бы страной управляло «патриотически настроенное руководство». Необходимость импортировать из США газ и оружие «на сотни миллиардов евро каждый год» политик назвала «полной капитуляцией французской промышленности, энергетического и военного суверенитета».

«И наконец, моральное фиаско, поскольку французские фермеры в очередной раз были принесены в жертву немецкой промышленности, а положения обязывают нас еще больше открыть единый рынок для американской сельскохозяйственной продукции в обмен на снижение налогов на экспорт немецких автомобилей»,— написала Марин Ле Пен в соцсети X.

27 июля президент Дональд Трамп США провел переговоры с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. По итогам встречи господин Трамп объявил, что поставляемые в США европейские товары будут облагать 15-процентной пошлиной вместо обещанных 30%. В обмен на сокращение тарифа ЕС согласился на беспошлинный ввоз товаров из США, расширение инвестиций в страну, а также гарантии спроса на энергоносители и военную технику США.

Подробности — в материале «Ъ» «Торговая война закрывает второй фронт».