Депутаты Ямала обсудили пилотный проект об использовании беспилотников в Арктике

Инициативу Минэкономразвития России о пилотном проекте по использованию беспилотников в Арктике и на Северном морском пути обсудили депутаты Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщил у себя в Telegram председатель заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Использование БПЛА сможет помочь в наблюдении за процессами, которые происходят в Арктике. Депутаты направили губернатору Ямала постановление о возможности установления в округе экспериментального режима по эксплуатации беспилотников. «Основная задача — создание единой системы мониторинга ледовой обстановки для обеспечения непрерывного судоходства, обнаружения льдин, корректировки маршрутов и оперативного реагирования при перевозках по СМП. Применение беспилотников упростит логистику и повысит безопасность судоходства»,— рассказал господин Ямкин.

Напомним, в апреле председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому до 20 апреля 2028 года продлен экспериментальный режим по использованию беспилотников в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах (ХМАО-Югра и ЯНАО), а также на Камчатке и Чукотке. Режим был установлен постановлением российского правительства от 22 марта 2022 года.

Ирина Пичурина