В Югре и на Ямале продлили экспериментальный режим по использованию БПЛА

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому до 20 апреля 2028 года продлен экспериментальный режим по использованию беспилотников в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах (ХМАО-Югра и ЯНАО), следует из документа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Режим был установлен постановлением российского правительства от 22 марта 2022 года, он также распространяется на Камчатку и Чукотку. В программу внесли изменения, среди них — проведение мероприятий по тестированию защиты от незаконного применения БПЛА, в том числе криптографической.

Напомним, в феврале в Салехарде (ЯНАО) открыли Арктический испытательный центр — первую в России площадку для испытания новых моделей беспилотников. Объект был создан за полгода — на его территории будут базироваться компании, проводящие испытания беспилотников в арктических условиях.

Ирина Пичурина