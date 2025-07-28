В центре Ростова ограничат проезд транспорта с августа

С 14 августа будет ограничен проезд по пер. Соборному (от ул. Города Волос до ул. Красноармейской) и ул. Красноармейской на пересечении с пер. Семашко. Об этом сообщает пресс-служба департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Эти изменения связаны ремонтом водовода, который продлится до 29 октября.

С 13 августа по 10 декабря в Ростове из-за ремонта ливневых канализаций ограничат движение транспорта и пешеходов на ул. 3-й Круговой (от ул. Быкадорова до ул. Свердловской).

Со 2 августа для повышения пропускной способности в пер. Университетском (от ул. Малюгиной до ул. Лермонтовской) введут односторонний режим движения.

Наталья Белоштейн