На Дону уровень радиации не превысил допустимых значений в июле

В Ростовской области провели замеры уровня радиации. По данным на 27 июля 2025 года ее уровень не превысил допустимых значений. Об этом сообщает пресс-служба Ростовского гидрометцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Так в 100-километровых зонах вокруг радиационно-опасных объектов Южного федерального округа мощность эквивалента дозы гамма-излучения составила от 0,09 до 0,15 микрозивертов в час (10,4–17,3 микрорентген в час), а в районе Ростовской атомной электростанции — от 0,10 до 0,15 микрозивертов в час (11,5–17,3 микрорентген в час). Данные показатели находятся в пределах естественного фона.

По информации Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, экстремально высокого уровня загрязнения окружающей среды не зафиксировано.

Наталья Белоштейн