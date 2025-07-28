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Омский «Авангард» заключил контракт с лучшим бомбардиром АХЛ

Лучший бомбардир Американской хоккейной лиги (АХЛ) Эндрю Потуральски ближайший год проведет в «Авангарде». О заключении годового контракта сообщил сайт омского клуба.

Фото: Пресс-служба ХК «Авангард»

Фото: Пресс-служба ХК «Авангард»

Прошедший сезон американский нападающий провел за «Сан-Хосе Барракуда», набрав 73 очка (30 забитых шайб и 43 голевых передач). «Этого игрока давно хотели заполучить ведущие клубы КХЛ, и не случайно. Потуральски — прирожденный бомбардир, командный игрок, набирающий солидное количество очков за сезон»,— отметил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.

Как писал «Ъ-Сибирь», на прошлой неделе стало известно о том, что «Авангард» подписал контракт с еще одним игроком АХЛ — канадским защитником Максимом Лажуа.

Валерий Лавский

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