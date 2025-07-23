Омский «Авангард» взял еще одного канадского хоккеиста

В омском хоккейном клубе «Авангард» выросло число канадских легионеров. Однолетний контракт подписан с защитником Максимом Лажуа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

По данным клуба, в прошедшем сезоне хоккеист играл за команду «Коачелла Вэлли Файрбердс», которая выступает в Американской хоккейной лиге. Он набрал 39 очков. У защитника есть и опыт игры в Национальной хоккейной лиге — 79 матчей. «Защитник-универсал с отличным катанием и классным броском, мобильный, одинаково хорошо действует и в обороне, и в атаке»,— охарактеризовал новичка генеральный менеджер «Авангард» Алексей Сопин (цитата по сайту клуба).

По данным сайта «Авангарда», в настоящее время в составе команды четыре канадца. Помимо Максим Лажуа в их числе защитник Алекс Грант, а также нападающие Майкл Маклауд и Джованни Фьоре.

Валерий Лавский