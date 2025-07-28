В Британии задержали пассажира, угрожавшего взорвать самолет из-за Трампа

На борту рейса британской авиакомпании EasyJet 41-летний пассажир, недовольный политикой президента США Дональда Трампа, угрожал взорвать бомбу, сообщает BBC и Daily Mail. Мужчину обезвредили другие пассажиры самолета — они набросились на него и повалили на пол. После этого стюардессы проверили его багаж и не обнаружили ничего подозрительного, отмечает The Sun.

Это произошло утром 27 июля. В интернете распространяется видео из самолета. На кадрах видно, как пассажир выходит из туалета и начинает кричать «Аллаху акбар». Он требует «остановить самолет», угрожает взорвать бомбу, а также выкрикивает фразы: «Смерть Трампу», «Смерть Америке». Пассажиры скрутили и обыскали его.

Самолет летел из Лондона в Глазго в Шотландии. Рейс успешно долетел до пункта назначения. Когда самолет приземлился, полиция поднялась на борт и задержала возмутителя спокойствия. По предварительным данным, он является гражданином Индии и живет в Великобритании в статусе беженца.

Видео, опубликованные в сети, проверяются специалистами по борьбе с терроризмом, рассказали в шотландской полиции. Какие обвинения будут предъявлены мужчине, не сообщается.

Сейчас Дональд Трамп находится в Шотландии. Его визит закончится 29 июля. Во время поездки он подписал торговое соглашение с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Подробнее о соглашении — в материале «Ъ» «Торговая война закрывает второй фронт».