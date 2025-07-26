Трамп пожаловался премьеру Великобритании на ветряные электростанции

Bloomberg опубликовал фрагмент разговора президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Оказалось, отмечает агентство, политики обсуждают не только важные мировые события — часто их диалоги носят более свободный характер. Так, в последнюю их встречу американский президент выразил свою неприязнь к ветряным электростанциям, расположенным вдоль его полей для гольфа, которые находятся в Шотландии. Он призвал их остановить

«Вы летите и видите повсюду эти ветряки — они уродуют прекрасные поля и долины и убивают птиц... А если они в океане — портят моря. Остановите ветряки»,— сказал президент премьер-министру.

Фраза прозвучала во время частной поездки президента США в Шотландию. Это — первое посещение Трампом Великобритании после его инаугурации. Неформальный визит закончится 29 июля. Господин Трамп за время поездки собирается открыть в самой северной стране королевства свой третий гольф-клуб. В сентябре готовится уже официальный визит господина Трампа в Великобританию.

В декабре Bloomberg сообщал, что Великобритания потратила уже более 1 млрд за простой ветряных электростанций. Вырабатываемую станциями энергию невозможно направить потребителю, поскольку в королевстве нет достаточного количества энергосетей. При этом, чтобы компенсировать нехватку электроэнергии в стране, власти вынуждены больше нагружать или заново пускать в работу газовые электростанции.