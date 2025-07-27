В Ленобласти один человек погиб, трое пострадало от обломков БПЛА

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в пожаре от горящих обломков БПЛА погиб мужчина. Еще трое человек получили осколочные ранения.

«К сожалению, не обошлось без пострадавших. На пожаре из-за обломков БПЛА погиб мужчина. Кроме женщины (ранее пострадавшей от обломков дрона.— "Ъ") еще двое молодых людей обратились за медицинской помощью с ушибами и порезами от осколков»,— написал господин Дрозденко в Telegram-канале. Всего силы ПВО, по словам господина Дрозденко, отразили удары 51 дрона ВСУ на промышленные и военные объекты области.

Утром губернатор сообщил об опасности удара БПЛА и предупредил жителей о вероятном ограничении работы мобильного интернета. В Росавиации сообщали о временном закрытии Аэропорта Пулково