В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА, аэропорт Пулково закрыт

В Ленинградской области объявлена опасность удара БПЛА, заявил губернатор региона Александр Дрозденко. Он предупредил жителей о вероятном ограничении работы мобильного интернета. Глава области написал об этом в своем Telegram-канале.

После этого сообщения закрылся аэропорт Пулково, сообщили в Росавиации. Он не принимает и не выпускает самолеты. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, сообщили в ведомстве.

За прошедшую ночь — с 21:50 мск до 05:20 мск — российские средства ПВО сбили 99 беспилотников. Были атакованы 12 регионов.