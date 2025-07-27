В Ленинградской области от падения обломков БПЛА пострадала женщина

В Ломоносовском районе Ленинградской области от падения обломков сбитого беспилотника пострадала женщина. У нее ушибы и порезы. Пострадавшую доставили в межрайонную больницу. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале.

Далее в сообщении главы региона говорится, что пожарные службы тушат возгорание трехквартирного дома в поселке Большая Ижора Ломоносовского района. «Область обеспечит компенсацию жителям, чье имущество пострадало в результате отражения атак беспилотников»,— заверил господин Дрозденко.

Утром 27 июля силы ПВО сбили над регионом более 10 беспилотников. Падение обломков БПЛА были зафиксированы в Гатчине, Войсковицком поселении, промзоне Приморска, в Кингисеппском районе. В Ломоносовском районе при падении обломков начался пожар в частном секторе.