Российская саблистка Егорян выиграла золото на ЧМ по фехтованию

Саблистка Яна Егорян стала трехкратной чемпионкой мира по фехтованию на турнире в Тбилиси. Она одержала победу над спортсменкой из Польши Зузанной Цесляр. Поединок закончился со счетом 15:11 в пользу россиянки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Яна Егорян последний раз выступала на чемпионате мире в 2019 году. Тогда она выиграла золотую медаль в командной сабле. Спортсменка также два раза становилась олимпийской чемпионкой и семь раз — чемпионкой Европы.

Это уже третья медаль, завоеванная российскими спортсменами на текущем чемпионате в Тбилиси. До этого серебро выиграли рапирист Кирилл Бородачев и шпажистки в командном турнире.

Россия впервые с 2019 года участвует в чемпионате мира по фехтованию в полном составе. Российские спортсмены выступают на нем под нейтральным флагом.