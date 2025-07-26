Шпажистки из России завоевали серебро чемпионата мира
Команда российских шпажисток выиграла серебряные медали на чемпионате мира по фехтованию. В финале спортсменки уступили сборной Франции со счетом 32:41.
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В составе российской команды выступили Яна Бекмурзова, Кристина Ясинская, Айзанат Муртазаева и Милен Бавуге Хабимана. В четвертьфинале девушки прошли сборную США, а в полуфинале — команду из Южной Кореи.
Ранее серебро на чемпионате мира в Тбилиси выиграл россиянин Кирилл Бородачев. В финале он проиграл гонконгцу Райану Чою со счетом 9:15.
Российские спортсмены выступают на чемпионате мира по фехтованию в нейтральном статусе.