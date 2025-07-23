Российский рапирист Бородачев взял серебро на ЧМ по фехтованию в Грузии

В финале на чемпионате мира по фехтовании в Тбилиси рапирист Кирилл Бородачев проиграл спортсмену из Гонконга Чун Йин Райан Чою. Поединок закончился со счетом 9:15 в пользу китайского рапириста.

В полуфинале господин Бородачев обошел олимпийского чемпиона из Франции Максимом со счетом 15:12. Четвертое место чемпионата занял рапирист из Герге Семеш из Венгрии.

Россия впервые с 2019 года участвует в ЧМ-2025 по фехтованию в полном составе. Российские фехтовальщики выступают на нем под нейтральным флагом.