Франция готовится к признанию

Израиль и США осудили Францию за решение признать Палестину. По словам Биньямина Нетаньяху, Эмманюэль Макрон «поощряет террор» и создает новые угрозы. Госсекретарь Марко Рубио назвал его действия «пощечиной» жертвам «Хамаса». О намерении официально признать Палестину на Генассамблее ООН в сентябре президент Пятой республики рассказал в соцсетях и подтвердил свое решение в личном письме главе автономии Махмуду Аббасу. По словам политика, он стремится положить конец войне в Газе. Впрочем, он уточнил, что для обеспечения безопасности на Ближнем Востоке потребуется демилитаризация движения «Хамас».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lisi Niesner / Reuters Фото: Lisi Niesner / Reuters

О том, что Франция может официально признать Палестину, портал Axios сообщал еще в мае. Издание уточняло, что Израиль теряет все больше союзников на фоне операции в Газе. Впрочем, Эмманюэль Макрон действует, скорее, из личных интересов, считает президент Ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина: «В противостоянии на Ближнем Востоке, длящемся с момента создания государства Израиль, Франция традиционно поддерживала арабов. Между тем в стране рейтинг Макрона упал ниже 19%, чего не было в ее новейшей истории: еще два года до выборов, и такой низкий показатель. Кроме того, там сильны настроения в поддержку Палестины. Я думаю, что президент тем самым не столько выразил свое отношение к Израилю (насколько известно, у Макрона как раз нормальные личные отношения с Нетаньяху), сколько пытается подправить свой имидж внутри Франции. Ну и Макрон в последнее время делает много заявлений на внешнеполитическом треке, которые ничем не заканчиваются. Что касается перспектив такого шага, то можно вспомнить, что Дональд Трамп в свою первую каденцию перенес посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Это на общую ситуацию на Ближнем Востоке повлияло? Нет. А это все-таки Соединенные Штаты.

Так что если даже Париж выполнит обещанное, то это не окажет серьезного влияния на проблемы безопасности, войны и мира в регионе Ближнего Востока. Это станет каким-то сигналом, кто-то, может быть, еще признает Палестину. Но это вряд ли изменит ситуацию».

С 2024 года Палестину официально признали десять стран, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Если Эмманюэль Макрон выполнит свое обещание, Франция станет уже 148 государством, которое считает автономию независимым игроком на международной арене. Это откроет для Палестины определенные возможности, но к серьезным изменениям не приведет, полагает руководитель юридической практики Grace Consulting Ltd. Екатерина Орлова: «Фактически это не порождает никаких прямых юридических последствий для Израиля, но в некотором роде усилит правосубъектность Палестины. В дальнейшем, думаю, это нужно для того, чтобы юрисдикция более комфортно себя чувствовала в международных судебных органах, таких как Международный суд ООН, МУС и так далее. Также этот шаг достаточно важен в рамках Венской конвенции о праве международных договоров. В случае признания Францией права Палестины значительно расширяются в части полноправного участия в договорах. И уже сейчас автономия присоединилась более чем к 60 международным многосторонним соглашениям, и это число явно будет расти.

Политически это дипломатический акт, который усиливает давление на Израиль, особенно с учетом аналогичных решений Ирландии, Испании и Норвегии в 2024 году. Но пока действует вето США или его угроза значимого статуса у Палестины не появится.

Если мы говорим про международно-правовые требования, то действует Конвенция Монтевидео 1933 года, которая четко фиксирует, что для того чтобы государство было признано, оно должно соответствовать ряду критериев: постоянное население, определенная территория, наличие правительства и способность вступать в отношения с другими странами. Вот мы видим, что способность вступать во взаимоотношения с другими государствами активно демонстрируется, но Палестина не обладает полным и эффективным контролем над территорией, особенно в Газе. Фактически именно этот аргумент может использоваться против ее признания на международном уровне».

Представители «Хамаса» назвали заявления Макрона «позитивным шагом для достижения справедливости по отношению к палестинскому народу». Решение Эммануэля Макрона поддержали Испания, Иордания и Саудовская Аравия. Тем временем министр обороны Исраэль Кац пообещал, что Израиль не допустит создания палестинского образования, которое «нанесет ущерб безопасности страны».

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Ульяна Горелова