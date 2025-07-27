На переселение дома в Серове после взрыва газа выделили 400 млн руб.

На расселение дома по ул. Зеленая, 7 в Серове (Свердловская область) выделили более 400 млн руб. из резервного фонда, сообщили в региональном департаменте информационной политики. В июне там произошел взрыв бытового газа в квартире, дом признали аварийным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Дениса Паслера Фото: Telegram-канал Дениса Паслера

100 жителям положены материальные выплаты для расселения. Сейчас местная администрация начала процедуру оценки жилья, собственники получат документы с суммой компенсации. После этого жильцы получат выплаты на личные счета. С 30 июля начнут подписывать соглашения об изъятии жилья.

Напомним, хлопок бытового газа произошел в Серове 22 июля. Взрыв случился из-за того, что жилец квартиры «почувствовав запах газа, тем не менее включил чайник». В результате взрыва пострадали пять человек. Ранее на помощь пострадавшим выделили 4 млн руб.

Анна Капустина