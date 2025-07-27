В Музыкальном микрорайоне Краснодара произошла массовая драка

В Музыкальном микрорайоне Краснодара утром 26 июля произошел бытовой конфликт с участием четырех мужчин, завершившийся дракой во дворе жилого дома. Инцидент произошел около 6:30 и сопровождался громкими криками, которые разбудили жителей близлежащих многоэтажек, рассказали в пресс-службе городского УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Свидетели опубликовали видеозапись произошедшего в социальных сетях. На кадрах видно, как двое мужчин вступили в потасовку, а еще двое пытались их разнять. Перепалка сопровождалась нецензурной лексикой. После вмешательства жителей, выкрикнувших из окон, участники конфликта покинули место происшествия.

В настоящий момент полиция проводит проверку по факту инцидента. Устанавливаются личности всех участников, а также причины конфликта.

Вячеслав Рыжков