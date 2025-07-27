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Полиция Новороссийска проверяет подростков, которые «высмеивали бога»

В Новороссийске правоохранительные органы проводят проверку по факту видеозаписи, размещенной в социальных сетях, на которой группа подростков, предположительно, насмехается над религиозными символами. Материал зарегистрирован в отделе полиции Центрального района.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города, в настоящее время устанавливаются личности участников инцидента. По итогам проверки, в случае подтверждения причастности, с подростками и их законными представителями будет проведена профилактическая работа.

Вячеслав Рыжков

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