Полиция Новороссийска проверяет подростков, которые «высмеивали бога»
В Новороссийске правоохранительные органы проводят проверку по факту видеозаписи, размещенной в социальных сетях, на которой группа подростков, предположительно, насмехается над религиозными символами. Материал зарегистрирован в отделе полиции Центрального района.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как сообщили в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города, в настоящее время устанавливаются личности участников инцидента. По итогам проверки, в случае подтверждения причастности, с подростками и их законными представителями будет проведена профилактическая работа.