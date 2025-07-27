«Победа» изменит расписание из-за ограничений полетов в Пулкове

Авиакомпания «Победа» изменила расписание рейсов из-за временных ограничений на использование воздушного пространства над Санкт-Петербургом и в районе аэропорта Пулково. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В связи с введением этих мер часть рейсов оказалась задержана или вынужденно отменена. Все службы «Победы» и аэропорта работают в усиленном режиме, чтобы свести изменения к минимуму и обеспечить информирование пассажиров, а также качественное обслуживание в период ожидания.

Компания рекомендует пассажирам заранее проверять статус своих рейсов с помощью бота через указание номера рейса формата DPxxx, на сайте аэропорта вылета, а также по электронной почте или SMS, отправленным на контактные данные, указанные при бронировании.

Ограничения были введены утром 27 июля для обеспечения безопасности полетов после того, как Ленинградская область подверглась налету украинских беспилотников. Губернатор Александр Дрозденко сообщил об уничтожении более 10 дронов системами ПВО. Из-за падения обломков беспилотников в Ломоносовском районе пострадала женщина. Пулково возобновил работу в 11:36 мск.