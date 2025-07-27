Поезда в Новороссийск задержаны из-за падения обломков БПЛА в Волгоградской области

Движение ряда пассажирских поездов на участке Приволжской железной дороги оказалось нарушено из-за повреждения контактной сети, вызванного падением обломков беспилотного летательного аппарата в районе станции Жутово Волгоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, задерживаются шесть поездов дальнего следования. Более двух часов простаивают составы №452 (Адлер—Ижевск) и №524 (Адлер—Екатеринбург), свыше трех часов — поезд №531 (Киров—Адлер). Также опаздывают составы №358 (Имеретинский Курорт—Уфа), №254 и №252 (оба следуют по маршруту Новороссийск—Уфа), задержка которых превышает один час.

Кроме того, отменено движение пригородного поезда №6121, курсировавшего по маршруту Котельниково—Волгоград. В компании не исключают возможности увеличения количества задержанных рейсов. Специалисты проводят восстановительные работы на поврежденном участке.

Вячеслав Рыжков