В Северной Осетии пассажир ВАЗа погиб в столкновении с КамАЗом
В Северной Осетии накануне ночью на трассе «Дзуарикау — В. Фиагдон — Хилаг» ВАЗ-21114 столкнулся с грузовиком. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
Фото: Госавтоинспекция по Северной Осетии
Предварительно, 22-летний водитель легкового автомобиля, двигаясь со стороны станицы Архонская в направлении селения Дзуарикау, столкнулся с припаркованным на обочине КамАЗом, после чего произошло возгорание.
В результате происшествия водителя и двух 23-летних пассажиров ВАЗа доставили в больницу. Третий пассажир, 21 года, скончался до приезда скорой помощи.