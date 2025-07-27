В Северной Осетии пассажир ВАЗа погиб в столкновении с КамАЗом

В Северной Осетии накануне ночью на трассе «Дзуарикау — В. Фиагдон — Хилаг» ВАЗ-21114 столкнулся с грузовиком. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Северной Осетии Фото: Госавтоинспекция по Северной Осетии

Предварительно, 22-летний водитель легкового автомобиля, двигаясь со стороны станицы Архонская в направлении селения Дзуарикау, столкнулся с припаркованным на обочине КамАЗом, после чего произошло возгорание.

В результате происшествия водителя и двух 23-летних пассажиров ВАЗа доставили в больницу. Третий пассажир, 21 года, скончался до приезда скорой помощи.

Константин Соловьев