В очереди на Крымский мост скопилось более 300 автомобилей

Со стороны Тамани в очереди на Крымский мост по данным на 10.00 в воскресенье 27 июля скопилось 320 единиц автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Среднее время ожидания в очереди на ручной досмотр составляет около часа. При этом со стороны Керчи очередь перед пунктом досмотра на 10.00 отсутствовала.

Напомним, утром в субботу 26 июля в очередь на ручной досмотр со стороны Керчи скопилось 600 транспортных средств. Время ожидания в очереди составляло двух часов. Со стороны Тамани скопления транспорта не было.

Андрей Николаев