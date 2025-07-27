Ночью БПЛА сбили в Волгодонске, Каменском и Белокалитвинском районах

В Ростовской области силы и средства противовоздушной обороны за ночь 27 июля уничтожили беспилотники в Каменске-Шахтинском, Волгодонске, Каменском и Белокалитвинском районах. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Каменске-Шахтинском повреждения получила крыша дома по улице Танкистов. В хуторе Лесном обломки дрона упали во двор частного дома по улице Королева, на крышу дома по улице Свободы и на улицу Ворошилова. Уточняется, что возгораний не произошло, никто из людей не пострадал.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», осколочное ранение после падения обломков БПЛА получила жительница хутора Лесной.

Всего, по сообщению Минобороны, с 21:50 мск до 05:20 над Ростовской областью уничтожили девять украинских дронов.

Константин Соловьев