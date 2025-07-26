Главные новости за 26 июля. Кавказ
Над территорией Ставропольского края утром отразили атаку украинских беспилотников. Пострадавших и погибших нет.
С начала экзаменационной кампании в Дагестане обнаружили 129 нарушителей.
К празднованию 200-летия Черкесска отремонтируют путепровод на Пятигорском шоссе. Все работы завершат к началу сентября.
В Махачкалинском морском торговом порту к 2030 году появитсят два железнодорожных и два автомобильных парома. Направление паромов — Иран, Туркменистан и Казахстан, что составит около 2 млн т дополнительного грузопотока.
Над Северной Осетией силами противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских БПЛА.