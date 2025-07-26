Главные новости за 26 июля. Кавказ

Над территорией Ставропольского края утром отразили атаку украинских беспилотников. Пострадавших и погибших нет.

С начала экзаменационной кампании в Дагестане обнаружили 129 нарушителей.

К празднованию 200-летия Черкесска отремонтируют путепровод на Пятигорском шоссе. Все работы завершат к началу сентября.

В Махачкалинском морском торговом порту к 2030 году появитсят два железнодорожных и два автомобильных парома. Направление паромов — Иран, Туркменистан и Казахстан, что составит около 2 млн т дополнительного грузопотока.

Над Северной Осетией силами противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских БПЛА.