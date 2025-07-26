Правительство России утвердило отсрочку уплаты налогов для угольных компаний

Правительство России продлило сроки уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховых взносов для предприятий угольной отрасли до 30 ноября. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Согласно документу, до конца ноября угольным компаниям не будут применять взыскания по налоговым и страховым задолженностям, возникшим на 1 июня 2025 года. Это возможно, если против организаций не начата процедура банкротства. Перечень компаний, которые смогут воспользоваться такими мерами поддержки, сформирует Минэнерго на основании заявлений от предприятий. После этого список направят в Федеральную налоговую службу.

Решение о предоставлении отсрочки по НДПИ и страховым взносам сроком было принято в конце мая на совещании правительства. При этом срок по уплате может быть продлен, если ситуация в отрасли не улучшится. Кроме налоговых послаблений, угольным компаниям будут предоставлены адресные субсидии на компенсацию части затрат на логистику при экспорте угля на дальние расстояния. Сибирским предприятиям возместят 12,8% от тарифа РЖД на экспортные перевозки угля в порты северо-запада и юга России.

Для угольных компаний, испытывающих высокую долговую нагрузку, также предусмотрена возможность реструктуризации кредитов и утверждение планов финансового оздоровления. Среди мер поддержки — ограничение на выплату дивидендов и рост зарплат менеджерам.

На прошлой неделе замглавы Минэнерго Дмитрий Исламов отмечал, что положение в угольной отрасли ухудшается. 51 предприятие уже закрыто или находится на грани закрытия, убытки в 2024 году достигли 112,6 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Уголь потерпит пару лет».