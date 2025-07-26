Reuters: ВСУ отложили боевые миссии из-за отключения Starlink

Из-за сбоя в работе спутниковой интернет-системы Starlink подразделению ВСУ пришлось отложить несколько боевых операций. Об этом на условиях анонимности сообщил Reuters командир подразделения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Inna Varenytsia / Reuters Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Сбой произошел 24 июля. Он продлился более двух часов и затронул десятки тысяч пользователей Starlink по всему миру. Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди подтверждал, что из-за сбоя связи лишились в том числе военнослужащие армии Украины, находящиеся в зоне военных действий. В Starlink сказали, что неполадки произошли из-за отказа ключевых внутренних программных сервисов, обеспечивающих работу основной сети.

К апрелю 2025 года, согласно информации украинского правительства, Украина получила более 50 тыс. терминалов Starlink. Reuters писало, что в 2022 году основатель SpaceX (владеет Starlink) Илон Маск приказал отключить спутниковую систему во время наступления ВСУ.