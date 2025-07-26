Силы ПВО сбили беспилотники над Ингушетией и Курской областью

Российские силы ПВО с 10:00 до 11:00 мск перехватили и уничтожили два беспилотника ВСУ. Один из них сбит в небе над Ингушетией, второй — над Курской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн пока ситуацию не комментировали.

В ночь на 26 июля силы ПВО сбили 54 беспилотника над российскими регионами. 24 из них — над Брянской областью, 12 — над Ростовской, шесть — над Крымом. По два беспилотника уничтожено над Орловской и Тульской областями, и один — над Белгородской. Еще четыре — над Азовским морем, три — над Черным морем. Утром было уничтожено шесть БПЛА: четыре — над Северной Осетией, два — на подлете к Москве.