За ночь российские силы ПВО сбили 54 беспилотника

Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь сбили 54 БПЛА. Атаке подверглись шесть регионов России, следует из сообщения Минобороны.

24 дрона было сбито над Брянской областью, 12 — над территорией Ростовской области, шесть — над Крымом. По два беспилотника уничтожили над Орловской и Тульской областями, и один — над Белгородской. Также были уничтожены четыре беспилотника над Азовским морем и три над Черным морем.

В Ростовской области погибли двое человек. В одном из районов области из-за падения БПЛА было нарушено энергоснабжение частных домов, в некоторых домах выбиты окна, у нескольких зданий повреждены кровля и фасад, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

В Брянской области, по словам губернатора Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет. В Тульской области также никто не пострадал, сообщил глава региона Дмитрий Миляев. Губернаторы Орловской и Белгородской областей, а также глава Крыма не сообщили о последствиях атаки.