Силы ПВО с утра сбили шесть БПЛА над Северной Осетией и Московской областью

В период с 8:00 до 9:40 мск средства ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над территорией Северной Осетии, сообщило Минобороны России. По данным ведомства, еще два БПЛА сбиты над Московской областью.

Столичный мэр Сергей Собянин говорил, что дроны уничтожили на подлете к Москве. В Северной Осетии действует режим беспилотной опасности, ранее были закрыты аэропорты Владикавказа и Грозного. Глава республики Сергей Меняйло предупредил, что возможно замедление работы мобильного интернета и связи.

Минобороны сообщало, что ночью силы ПВО сбили 54 дрона. В Ростовской области при атаке БПЛА погибли два человека.