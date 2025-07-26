Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мирные переговоры и урегулирование конфликта на Украине никогда не были реальной повесткой Запада. По ее словам, если бы европейские страны действительно стремились к миру, они бы прекратили поставки вооружения Киеву и поддержку нынешнего руководства страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Мария Захарова подчеркнула, что Запад не только продолжает военную помощь Украине, но и обсуждает более агрессивные меры поддержки и милитаризацию региона. «Они все больше начинают использовать прямое агрессивное запугивание, в первую очередь своего населения»,— пояснила дипломат на полях Летней школы дирекции Всемирного фестиваля молодежи для представителей госуправления (цитата по ТАСС).

Госпожа Захарова отметила, что «слова “мирные переговоры”, “политико-дипломатическое регулирование” никогда не были истинным трендом или философией» Запада. Отдельные страны ЕС и НАТО, по ее словам, пытаются выступать за прекращение конфликта, но в целом наращивание военных бюджетов и поддержка «киевского режима» продолжаются.

Повышение оборонных расходов до 5% ВВП для стран НАТО становится своеобразной «данью», добавила представитель МИДа. Подобные действия объясняют отсутствие у этих государств желания и возможности серьезно стремиться к миру и снижению напряженности на Украине, заключила она.

Подробнее об урегулировании — в материале «Ъ» «Театр одного зрителя».