В Краснодаре из-за аварии без света остались жители более 20 улиц

В Прикубанском округе Краснодара в субботу 26 июля произошло аварийное отключение электроэнергии из-за повреждения на линии 6-10 кВ. Как сообщает ЕДДС города, отключены ПС «ВГ-6» и 11 трансформаторных подстанций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В результатет аварии без электричества остались улицы Дзержинского, Величковская, Кореновская, Конечная, Лазарева, Лазо, Нахимова Минина, Богдана Хмельницкого, Невского, Дмитрия Пожарского, Сусанина, Ярославского, Взлетная, Парижская, Пархоменко, Ушакова, а также Светлая, Величковский проезд, Дмитрия Донского и другие улицы.

На месте аварии работает бригада специалистов. Устранить последствия планируют ориентировочно до 16:00.

Андрей Николаев