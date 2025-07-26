Катар пригрозил ЕС остановить поставки СПГ из-за экологических требований

Катар может прекратить поставки сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза из-за ужесточения экологических требований. Последние ЕС включил в директиву о цепочках импорта. Об этом сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на письмо государственного министра по вопросам энергетики Катара Саада аль-Кааби.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

В письме правительству Бельгии министр потребовал внести изменения в директиву. Он подчеркнул, что новые условия содержат «очевидные несоответствия и противоречия» с законами и стандартами, действующими в Катаре. Саад аль-Кааби обратил внимание на пункт Парижского соглашения по климату, фиксирующий право каждого государства самостоятельно устанавливать цели в области охраны окружающей среды.

Катарский министр заявил, что ЕС нарушает это соглашение, вводя строгие штрафы за несоблюдение собственных требований. Если изменения в директиву не будут внесены, Катар и его государственная компания QatarEnergy задумаются над поиском альтернативных рынков вне ЕС.

Еврокомиссия подтвердила получение письма, говорится в публикации Welt. В ЕК сообщили, что ведут работу над политическим урегулированием возникшей ситуации. По данным Евростата за первый квартал 2025 года, Катар занимает третье место по объему поставок СПГ в ЕС, обеспечивая около 10,8% импорта. Его доля уступает США с 50,7% и России с 17%.