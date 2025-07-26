Аэропорт Грозного третий раз за сутки приостановил работу

Аэропорт Грозного (Северный) приостановил прием и выпуск самолетов, сообщила Росавиация. Воздушная гавань вводит ограничения в третий раз за этот день.

Аэропорт Грозного до этого временно не работал с пяти до девяти утра, а также в течение часа с 10:05 мск. Аналогичные ограничения вводили в аэропортах Владикавказа и Калуги, они уже возобновили работу.

Как правило, подобные меры принимают из-за угрозы атаки БПЛА. Минобороны сообщало, что за ночь российские силы ПВО сбили 54 БПЛА, еще шесть дронов уничтожили утром. Четыре из них — в небе над Северной Осетией.