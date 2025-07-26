Володин принес соболезнования семьям погибших при взрыве газа в Саратове

Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве газа в многоэтажном доме в Саратове. По последним данным, жертвами стали семь человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Володин назвал случившееся большой трагедией. «Выражаю глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших в результате происшествия... Скорейшего восстановления всем пострадавшим»,— приводятся его слова в Telegram-канале, посвященном работе спикера.

Взрыв произошел 25 июля в десятиэтажном доме на улице Блинова. В результате обрушилась угловая секция с 7 по 10 этаж. В Саратовской области действует режим ЧС регионального уровня. Семьям погибших власти выплатят по 1 млн руб.

Подробности — в публикации «Ъ» «"Сперва подумал — беспилотник"».