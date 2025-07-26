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Спортсменка из Новороссийска завоевала «золото» на первенстве по плаванию

Воспитанница новороссийской спортивной школы «Дельфин» Полина Холопова завоевала золотую медаль на первенстве России по плаванию, проходившем с 16 по 20 июля в Обнинске в рамках реализации госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Об этом сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Фото: https: / t.me / nvrskadm

Фото: https: / t.me / nvrskadm

Полина одержала победу на дистанции 50 метров вольным стилем с результатом 25,32 секунды. Этот успех стал рекордным для спортивной школы «Дельфин», которой в этом году исполняется 15 лет.

Победа Полины — результат многолетних тренировок и веры в свои силы. Особую благодарность она выразила своему тренеру Диане Кукановой, чья поддержка и наставничество сыграли важную роль в достижении этого результата.

Директор школы Павел Костенко поздравил Полину и ее тренера, отметив, что их успех вдохновляет других спортсменов. Он пожелал им новых побед и подчеркнул, что их достижение доказывает важность упорного труда и таланта.

Развитие плавания в Новороссийске — одно из приоритетных направлений госпрограммы «Развитие физкультуры и спорта», направленной на популяризацию физической культуры, укрепление здоровья нации и создание условий для раскрытия потенциала молодых спортсменов, говорится в сообщении администрации города.

Андрей Пугачев

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