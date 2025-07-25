Число пострадавших при взрыве газа в Саратове увеличилось до 10

В результате взрыва в жилом доме в Саратове пострадали 10 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона. Ранее сообщалось о семи пострадавших, находящихся на амбулаторном лечении.

Взрыв бытового газа произошел в десятиэтажном доме №2 на улице Блинова около 11:00 мск. Обрушилась угловая секция с 7 по 10 этаж. На месте продолжается разбор завалов. На данный момент известно о шести погибших, включая ребенка. Губернатор региона Роман Бусаргин ранее сообщал, что поисково-спасательная операция продолжится и в ночные часы. В круглосуточном режиме на месте будут работать врачи и полицейские.

В регионе введен режим ЧС. Из Москвы на место взрыва днем вылетел глава МЧС Александр Куренков. Он также заявил, что ведомство готово в случае необходимости эвакуировать пострадавших на лечение в Москву.

Полина Мотызлевская