В аэропорту Сочи после ограничений задерживаются около 40 рейсов

В аэропорту Сочи по данным онлайн-табло на 26 июля в 9:45 задержаны 16 рейсов на вылет и 23 рейса на прилет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Задержки вызваны ограничениями на полеты, введенными рано утром в субботу, Как сообщают в Росавиации, ограничительные меры также затронули воздушные гавани Грозного, Владикавказа, Магаса, Нальчика, Минеральных Вод, Ставрополя и Тамбова.

Ограничения сняли около 6:30, и аэропорт Сочи вернулся к обычному режиму работы, стараясь войти в график.

Андрей Николаев