Полиция Сочи проводит проверку ночного инцидента со стрельбой

В Центральном районе Сочи полиция выясняет обстоятельства инцидента с применением огнестрельного оружия. По данным ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, конфликт между 27-летним местным жителем и неустановленным гражданином вышел из-под контроля и привлек внимание жителей близлежащих домов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел ночью на улице Цюрупы. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, в ходе разбирательства 43-летний мужчина из Кемерова выстрелил в воздух из охолощенного пистолета «Ретей», заявив, что хотел предотвратить дальнейшее обострение. Оружие изъято, а стрелок доставлен в полицию. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Андрей Пугачев