В Краснодаре одновременно строят 19 школ

В столице Кубани одновременно возводят 19 школ, из которых одна из самых ожидаемых строится на улице Новороссийской на 1550 мест. Как сообщил в своем Telegram-канале глава города Евгений Наумов, учебное заведение откроется в 2026 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / emnaumov Фото: https: / t.me / emnaumov

Как отметил мэр, рядом с будущей школой продолжают строить жилые высотные дома, однако потребность в учреждении высокая уже сегодня.

Глава города поставил крайний срок ввода в эксплуатацию — апрель. По словам мэра, угрозы для строительного процесса отсутствуют. В здании установлена вентиляция, рабочие обустраивают инженерные сети. Кирпичную кладку планируют завершить осенью, в некоторых корпусах уже выполняют отделку стен.

Помимо учебных классов, в здании школы предусмотрена библиотека, музей, медицинский блок, а также вместительный актовый зал.

«Особое внимание уделяем развитию спорта. В учебном заведении будут открыты тренажерный зал, основной и два малых спортивных зала. А во дворе — футбольное поле, площадки для легкой атлетики, баскетбола и волейбола, уличные тренажеры»,— прокомментировал господин Наумов.

Андрей Пугачев