«Не рекомендуется пить больше одной бутылки чаще двух-трех раз в неделю»

Россия в 2024 году заняла пятое место по производству пива в мире, обогнав Германию. Об этом сообщает агентство Handelsblatt со ссылкой на отчет крупнейшего в мире поставщика хмеля Barth-Haas. В среднем по России продажи пива на человека в год составили, по итогам прошлого года, 49,72 литра. Краснодарский врач-гастроэнтеролог Мария Громакова разъяснила «Ъ-Кубань», какие риски пиво несет для здоровья.

Мария Громакова

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«Пиво традиционно воспринимается как “мягкий” алкоголь. Тем не менее, это все же этанолосодержащий напиток, а значит, есть нагрузка на желудочно-кишечный тракт, печень и поджелудочную железу. Регулярное избыточное потребление может привести к развитию воспалительных заболеваний желудка, усилению кислотности, нарушению пищеварения, а в долгосрочной перспективе — к панкреатиту и печеночной недостаточности.

Наиболее серьезные риски связаны со следующими факторами. Этанол оказывает раздражающее действие на слизистую желудка, стимулирует выработку соляной кислоты, может провоцировать изжогу, гастрит и язву. При этом оно калорийно. 100 мл пива содержат около 40–50 ккал. Употребление 0,5–1 л даже без еды — это уже существенная энергетическая нагрузка. Плюс к этому в ароматизированных и сладких сортах могут содержаться консерванты и быстрые углеводы (сахар), влияющие на обмен веществ.

Расхожее мнение о том, что пиво содержит “женские гормоны”, связано с наличием фитоэстрогенов — растительных соединений, подобных эстрогенам. Они, действительно, есть, в первую очередь, в хмеле, но в незначительных концентрациях. Но на фоне ожирения, вызванного регулярным и избыточным употреблением пива, могут возникнуть заметные гормональные изменения.

Нельзя обойти и вопрос так называемого пивного алкоголизма. Хотя в медицинской классификации нет такого отдельного диагноза, но эта форма зависимости, действительно, встречается на практике. Человек постепенно привыкает к ежедневному употреблению пива, постепенно увеличивает дозу, а со временем утрачивает контроль над выпиваемым объемом. Если выпить не удалось, появляется раздражительность. Появляется утреннее похмелье, снижаются мотивация и работоспособность. На ранних стадиях все это воспринимается как “безобидная привычка”, но со временем чрезмерное употребление пива приводит к формированию устойчивой зависимости и сопутствующих заболеваний ЖКТ и печени.

Если полностью исключать пиво из рациона не планируется, следует соблюдать несколько правил. Одно из них — не пить натощак, так как пиво раздражает слизистую желудка. А закуски с избытком соли, копчености и жареные продукты усиливают нагрузку на печень и задерживают жидкость в организме. С учетом того, что пиво нарушает фазу глубокого сна и замедляет обмен веществ в ночные часы, не следует пить его после 19:00. Не рекомендуется употреблять более одной бутылки и чаще 2–3 раз в неделю. Также нужно знать, что светлые и неароматизированные сорта менее калорийны и не содержат добавленных сахаров. Стоит избегать избытка соли, копченостей и жареных продуктов — они усиливают нагрузку на печень и задерживают жидкость в организме.

Но если так сложилось, что человек пьет пиво регулярно, нужно не менее, чем раз в год сделать УЗИ печени и поджелудочной железы, сдать биохимический анализ крови (проверить печеночные ферменты, липидный профиль), глюкозу, ферритин. Также будет полезно устраивать 2–4-недельные “пивные паузы” каждые 2–3 месяца, чтобы восстановить чувствительность рецепторов и снизить нагрузку на ЖКТ. При симптомах как изжога, вздутие, сонливость, тяжесть, нужно немедленно приостановить употребление напитка и обратиться к врачу. А если вы используете пиво как антистресс – чтобы снять напряжение или усталость, возможно временный эффект это даст, но в долгосрочной перспективе пользы не будет. В качестве альтернативы пиву для разгрузки и снятия усталости подойдут спорт, дыхательные практики или творчество».