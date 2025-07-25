В Петербурге арестован основатель сервиса доставки iGooods Григорий Кунис

Петроградский суд Санкт-Петербурга арестовал Григория Куниса, сооснователя сервиса доставки iGooods, по подозрению в финансировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в России; ликвидирован). Пресс-служба судов города сообщила, что мера пресечения будет действовать до 15 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Григорий Кунис (2020 год)

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Григорий Кунис (2020 год)

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Григория Куниса задержали накануне, но пока обвинение ему не предъявлено. На заседании он просил о домашнем аресте, но суд отказал. Следствие считает, что до 5 февраля 2022 года Кунис, зная о ликвидации ФБК (признан экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в России; ликвидирован), перевел организации 3,5 тыс. руб.

Григорий Кунис ранее был издателем газеты «Мой район» и с 2015 года управлял сервисом iGooods, который работает с магазинами «Лента», «Ашан», Metro и «ВкусВилл».