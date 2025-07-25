Ученые успешно протестировали первый негормональный мужской контрацептив

Американские и британские ученые провели первый этап тестирования негормонального фармакологического контрацептива для мужчин. Участники исследования хорошо перенесли препарат (YCT-529). Результаты опубликованы в журнале Communications Medicine.

Действие препарата направлено на снижение количества сперматозоидов. В тестировании участвовали 16 мужчин. Ученые выяснили, что контрацептив не влияет на частоту биения сердца, уровень гормонов, сексуальное влечение и настроение. Побочные эффекты не зафиксированы. Теперь исследователи готовы приступить ко второму этапу тестирований.

Авторы исследования отмечают, что презервативы неэффективны в 13% случаях. В конце 1950-х и начале 1980-х годов ученые уже изучали возможность создания оральных контрацептивов для мужчин, однако разработка была прекращена из-за побочных эффектов. После этого ученые не возвращались к исследованиям.

По данным RNC Pharma, за первые пять месяцев 2025 года в российских аптеках было продано 8,9 млн упаковок гормональных контрацептивов на сумму 13,9 млрд руб. Это на 7% больше год к году в натуральном выражении. В рублевом эквиваленте рост составил 13%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Контрацепция роста».